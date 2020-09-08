Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое. Об этом в Facebook сообщил другой бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.

Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.

Ранее в Киеве задержали организатора преступной группировки торговцев оружием.