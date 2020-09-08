В Украине избили бывшего политзаключенного Балуха [ Редактировать ]
Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое. Об этом в Facebook сообщил другой бывший узник Кремля Олег Сенцов.
"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.
Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.
Ранее в Киеве задержали организатора преступной группировки торговцев оружием.
по теме
У Зеленского отреагировали на избиение Балуха
В ОП отметили, что полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление
В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах
Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Он отметил что Москва должна повлиять на боевиков для сохранения режима прекращения огня
Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции
Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации марихуаны, оружия и проституции
Аномально холодная осень: когда в Украине изменится погода
Погода в Украине осенью будет прохладной, но сухой