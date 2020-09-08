Росія скасувала розмову очільників МЗС, щодо порушення бойовиками перемир'я. Нагадаю, напередодні міністр закордонних справ України ініціював телефонну бесіду з Лавровим.

Але той начебто терміново відбув у відрядження. Тож чи відбудеться розмова наразі невідомо. Крім того, ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому йдеться, що від початку дії режиму тиші - зафіксовані 950 порушень.

Зокрема, майже дві сотні вибухів та понад 750 черг та пострілів.