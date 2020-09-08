Росія скасувала розмову Лаврова та Кулеби [ Редактировать ]
Росія скасувала розмову очільників МЗС, щодо порушення бойовиками перемир'я. Нагадаю, напередодні міністр закордонних справ України ініціював телефонну бесіду з Лавровим.
Але той начебто терміново відбув у відрядження. Тож чи відбудеться розмова наразі невідомо. Крім того, ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому йдеться, що від початку дії режиму тиші - зафіксовані 950 порушень.
Зокрема, майже дві сотні вибухів та понад 750 черг та пострілів.
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