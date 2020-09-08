Олександр Лукашенко продовжує розправу з опозицією. Вночі з країни видворили ще двох опозиціонерів, які входять до Координаційної ради. Місцеперебування ще однієї їхньої соратниці невідоме. Депортацію неугодних владі намагалися замаскувати як втечу з країни. Як усе було - далі в сюжеті.

Усе почалося зі зникнення Марії Колесникової. Опозиціонерку схопили напередодні в середмісті Мінська посеред білого дня. Її рідні звернулися до міліції, однак там прийняти заяву відмовилися.

Зникли також два соратники Колесникової - Іван Кравцов та Антон Родненков - усі вони входили до Координаційної ради, яка очолює протестний рух у Білорусі. Пізніше один з них оприлюднив відео про виїзд із країни уже на білорусько-українському кордоні - ймовірно, зроблене під тиском.

Іван Кравцов, член Координаційної ради:

Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время.

До України потрапили лише двоє - Кравцов та Родненков. Марія Колесникова, щоб завадити "примусово-добровільній" депортації, розірвала на кордоні свій білоруський паспорт. Де вона зараз - невідомо.

У Прикордонному комітеті Білорусі своя версія: опозиціонери намагалися прорватися через кордон, при цьому Колесникову - нібито викинули з автомобіля на повній швидкості. Минулого тижня так само позбулися Ольги Ковалькової, ще однієї представниці Координаційної ради. Її вивезли до Польщі - прямо з білоруського СІЗО.

Ольга Ковалькова, представниця Світлани Тихановської в Координаційній раді:

Коли я була за ґратами, до мене прийшли представники влади й сказали: якщо я не погоджуся, щоб вони мене вивезли з країни, то я надовго залишуся у в'язниці. На мене наділи маску, накинули каптур і поклали мене на заднє сидіння автомобіля. Я й гадки не мала, куди мене везуть.

В'їзд білоруських опозиціонерів до України прокоментували у вітчизняному МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Попри обмеження щодо в'їзду іноземців український кордон відкритий для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах. Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами.

На зникнення своїх членів відреагували і в Координаційній раді у Мінську.

Максим Знак, член Координаційної ради:

Список политзаключенных у нас пополняется. То есть это ужасно - то, что произошли с Марией, Иваном и Антоном. Но еще более ужасно, что это происходит со многими другими людьми, что это происходит каждый день на систематической основе.

Тривають репресії і щодо незалежних білоруських медіа. До редакторки видання " Tut.by " навідалися з обшуком. Її доньку затримали за участь у протестних акціях.

Галина Уласик, редакторка видання "Tut.by":

Я не понимаю, за какие действия они смогли ее забрать, потому что они спросили, когда зашли, что может быть у нас тут есть оружие и наркотики и все, что может быть причастно к делу о массовых беспорядках. Я сказала, что у нас ничего такого нет, что еще может быть причастно - я не понимаю.

Максим Знак, член Координаційної ради:

Такое происходит у нас сейчас каждый день - задерживают людей, у нас более 600 людей задержаны вчера, по сведениям министерства внутренних дел, за участие в мирных акциях.

Сьогодні ж Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським телеканалам. Серед іншого, заявив: попри те, що "трохи пересидів" у президентському кріслі, просто так не піде. Водночас він не вестиме переговорів з Координаційною радою, бо не вважає їх опозицією.