Волонтери зводять Місто добра для матерів та дітей [ Редактировать ]
У Чернівцях волонтери зводять Місто добра. Центр для матері та дитини відкрили три роки тому в орендованому приміщенні. Однак сімей, котрі опинилися в скруті, виявилося так багато, що притулок довелося розширювати. Благодійники придбали будинок і почали ремонт. Завершити роботи потрібно до настання заморозків. Як живуть сім'ї в прихистку - бачила Ольга Паламарюк.
Уже другий місяць стіни цього центру матері та дитини - для Карини і домівка, і прихисток. Сюди жінка потрапила вагітною і з п'ятирічною донечкою на руках. Без грошей та документів - поселитися допомогли волонтери.
Карина Шайхутдинова, мешканка притулку:
Я родилась в Туркменистане. В 2000 году переехала в Россию с бабушкой. В 2013 году попала в Украину. Потом мама умерла и осталась с отчимом. И он начал говорить - идите, чтобы я вас не бачив. И так мы попали к марте сюда.
У кожної матері тут своя історія. Людмила рік не могла наважитись втекти від чоловіка-тирана. Терпіла образи та побої. Однак одного дня не витримала.
Людмила Власюк, мешканка притулку:
Я, дійсно, хочу, щоб мої діти пішли в життя з високопіднятою головою і щоб я гордилася, що в мене є діти. Що я не зламалася і не віддала їх в інтернат. Хай ми будемо жити одні, але я буду знати, що вони ростуть біля мене.
Такі сім'ї в центрі рятують уже третій рік. Зараз у будинку перебувають десять мам і 27 дітей. В усіх свої кімнати. А от побут спільний. На кухні, приміром, пораються по черзі.
Олена Рибак, мешканка притулку:
Ми годуємо діток 5 разів на день. В нас меню кожного дня інше, щоб збалансований тип харчування.
За роки існування через центр пройшли понад дві сотні матерів і сімсот дітей. Обов'язковою умовою перебування тут є бажання розвиватися і змінювати своє життя. Кожна мати повинна знайти справу до душі.
Марта Левченко, благодійниця:
Місто добра - це не просто притулок для мами з дітьми. Це місце розвитку мами. Наш проект про те, аби зробити таких мам… Надати їм притулок, забезпечити їх всім необхідним і дати їм час і можливість для розвитку.
Нині вихованці притулку мешкають в орендованому будинку. Однак охочих потрапити сюди так багато, що волонтери почали будувати власний дім. У "Місті добра" будуть кімнати для новонароджених, ігрові зали, кухня, інклюзивний спортзал, сучасні санвузли, пральні й навіть кінозал.
Усе роблять лише завдяки благодійникам. Наразі волонтери шукають гроші на меблі для кухні та тротуарну плитку. А відсвяткувати новосілля сподіваються встигнути ще до заморозків.
по теме
Запорізькі історики та волонтери відновлюють єврейське кладовище
Давно забуте єврейське кладовище історики виявили в районі так званої Верхньої Хортиці. Це околиця Запоріжжя. Деякі надгробки доводилося збирати з частин
Волонтери привезли на Харківщину одяг для погорілців
Горобївка - найбільш постраждале село від пожежі на Харківщині. Вціліло лише п'ять хат
У Чернівцях адаптивний карантин перетворився на "червоний" режим
Порожнє подвір'я, на воротах замок - так виглядають усі чернівецькі дитсадки. Наталя привела свого сина на заняття
У Чернівцях в розпал карантину закрили 60 дитсадків
Батьки у розпачі, бо вірили, що дошкільні заклади нарешті запрацюють, а вони зможуть ходити на роботу
Волонтери з Миколаєва здійснюють мрії дітей зі складними діагнозами
Прості бажання дітей з непростими діагнозами взялися втілювати волонтери з Миколаєва. На одному сайті вони зібрали базу іменинників та їхні мрії