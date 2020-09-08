"Гідний партнер": НАТО розпочав навчання у Грузії [ Редактировать ]
Військові навчання за участі НАТО стартували і в Грузії. "Гідний партнер 2020" проходить там вже вп'яте. Цього разу в маневрах беруть участь близько трьох тисяч військових із США, Франції, Польщі та Британії. Мета навчань - поліпшити бойове злагодження між Грузією та країнами-членами НАТО задля безпеки в Чорноморському регіоні.
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