Дональд Трамп заявив про запуск виробництва вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
А США заявляють про запуск у виробництво - нової вакцини від коронаврусу. Трамп запевняє, що новий препарат отримають вже за місяць. Та розробники - закликають владу не квапитися. Та й самі американці - теж ставляться до неї з підозрою. Чому - Дмитро Анопченко з'ясовував.
"Це буде великий сюрприз", "народи світу будуть щасливі". Вийшовши до преси у Білому домі Дональд Трамп не шкодував красивих слів. Запевнивши країну - мовляв, "під його керівництвом Америка вже наступного місяця таки отримає вакцину".
Дональд Трамп, президент США:
Могло знадобитися 2-3 роки. Але все буде зроблено вже найближчим часом. І попри всю брехню, яку ми чуємо, ця вакцина буде безпечною й ефективною.
Здавалося б, добрі новини. США щиро роздавали аванси, виділили понад мільярд шведам і британцям, які працюють разом із вченими з Оксфорда; ще по півмільярда дали двом провідним американським компаніям. І нарешті отримали результат... Але не все так просто!
Як з'ясувала газета The Wall Street Journal, самі розробники такими заявами приголомшені. І навіть спільну заяву готують, щоб вмовити Білий дім не запускати препарат у виробництво, допоки науково не доведуть його безпечність.
Газета пише науковці занепокоєні, що порушуються всі правила і терміни. І відкрито натякає причина політична.
Цей графік, розроблений, щоб встигнути до президентських виборів третього листопада, і в науковців, і в інших експертів викликає побоювання: можливо, адміністрація Трампа так квапить винайдення вакцини просто для того, щоб збільшити шанси президента на переобрання?
Скептично налаштовані і самі американці. Телекомпанія CBS замовила соцопитування - і його підсумки вразили: більшість жителів країни переконана, що влада аж надто поспішає.
35% американців сказали соціологам: "з'явиться вакцина - це буде великим досягненням". Але 65% - удвічі більше - зізнались: якщо препарат випустять вже цього року, вважатимуть, що його розробку проводили поспіхом і без потрібних випробувань.
Звідси і недовіра. Лише кожен п'ятий тепер готовий зробити щеплення миттєво, щойно вакцина з'явиться. А решта - і це 60 відсотків американців - сказали: чекатимуть! Щоб побачити, що стане із тими, хто ризикне випробувати на собі вакцину, випуск якої так пришвидшують.
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