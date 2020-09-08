Михайла Єфремова відправили за ґрати [ Редактировать ]
Російського актора Михайла Єфремова визнали винним і засудили до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму. За смертельне ДТП у центрі Москви.
Рішення сьогодні ухвалив Пресненський райсуд Москви. Крім того, Єфремов має виплатити сину загиблого Сергія Захарова 800 тисяч рублів. Поки вирок набере чинності - актор перебуватиме під вартою.
Раніше він був під домашнім арештом. Я нагадаю, аварія з вини Михайла Єфремова сталася восьмого червня. Актор був за кермом п'яним - і в'їхав у фургон, водій якого загинув.
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