Брюссель вчергове закликав білоруську владу - схаменутися і припинити арешти політичних активістів. Відповідну заяву зробив представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він нагадав також про санкції, які ЄС анонсував кілька тижнів тому. Вони стосуватимуться осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки: