У Євросоюзі закликали Лукашенка зупинити арешти [ Редактировать ]
Брюссель вчергове закликав білоруську владу - схаменутися і припинити арешти політичних активістів. Відповідну заяву зробив представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він нагадав також про санкції, які ЄС анонсував кілька тижнів тому. Вони стосуватимуться осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:
Днями мішенями стали Марія Колесникова, Андрій Єгоров, Ірина Сухій, Антон Родненков та Іван Кравцов, а після недільного мирного маршу єдності затримали 633 людини. Очевидно, що державні органи в Білорусі й далі залякують або дозволяють залякувати своїх громадян все більш беззаконним чином.
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