Найбільше смертей за весь період пандемії. В Україні летальний антирекорд. Минулої доби 57 українців померли від ускладнень, викликаних Ковідом. Загалом статистика в Україні залишається невтішною. Знову майже дві з половиною тисячі нових інфікованих. Найбільше - в Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині.

Від початку карантину захворіли понад 140 тисяч осіб, майже три тисячі - померли. У МОЗі тим часом розповіли, як готуються до збільшення кількості пацієнтів у лікарнях.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: