Во вторник, 8 сентября, в Атлантическом океане сформировался 17-й с начала года ураган, который получил название "Рене". Об этом сообщает Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы США.

Крупные ураганы принято называть по буквам латинского алфавита (буквы Q, U, X, Y и Z не используются), поэтому название очередного по счету урагана должно начинаться с буквы "R".

Метеорологи отмечают, что нынешний год стал рекордным. Новый ураган на букву "Р" сформировался 8 сентября, а предыдущий рекорд был поставлен в 2005 году, когда ураган под названием "Рита" начался 18 сентября.

8 сентября друг за другом в Атлантике зародилось сразу два урагана: в центральной Атлантике - 16-й с начала года ураган "Полетта", а у берегов Западной Африки - 17-ураган "Рене".

Аналитики американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы еще в августе предупреждали о рекордном количестве штормов, тайфунов и ураганов в 2020 году. Обычно с начала года и до августа образуется два урагана, достаточно мощных для присвоения им имени. В текущем же году за этот период таких сильных штормов было уже восемь.

Ранее сообщалось, что на американское побережье Мексиканского залива налетел разрушительный ураган "Лора", который оставил без электричества и света более полумиллиона человек.