В Україні підвищилася смертність від COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні підвищилася смертність від коронавірусу. Минулої доби померли 57 пацієнтів. Майже дві з половиною тисячі людей інфікувалися. Найбільше у Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині.
Від початку карантину Ковід діагностували у понад 140 тисяч осіб, майже три тисячі - померли. У МОЗі розповіли, що готуються до зростання кількості пацієнтів у лікарнях і посилюють моніторинг.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми слідкуємо за виконанням наших протоколів, національних протоколів. проводимо відповідні, скажемо так, консультації з нашими лікарями. Надаємо їм практичну допомогу в складі тих же моніторингових груп, які є в міністерстві охорони здоров'я, які просто їздять по областях.
по теме
Летальний антирекорд: в Україні за добу від коронавірусу померли 57 людей
Минулої доби 57 українців померли від ускладнень, викликаних Ковідом. Загалом статистика в Україні залишається невтішною. Знову майже дві з половиною тисячі нових інфікованих. Найбільше - в Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині
В Україні зафіксували одразу три коронавірусних антирекорда
Найскладніша ситуація в Чернівецькій, Харківській, Львівській та Закарпатській областях. Відтак сьогодні уряд посилює карантин! І вже з понеділка почне діяти нове зонування
Епідемія коронавірусу в Україні: як обрати найефективніший тест?
Коронавірусна статистика напряму залежить від кількості проведених тестів. А в Україні з цим не все гаразд. Результати безкоштовних аналізів на Ковід люди подекуди чекають більше ніж тиждень
Україна нарощує потужності медичної системи - Максим Степанов
На ранок підтверджено 2 тисячі 411 нових випадків. 57 людей померли. Найбільше недужих додалося в Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині
В Україні стало більше "червоних зон": які заборони діють?
Відсьогодні червоного кольору на цій карті - побільшало. Головним чином, на заході України. Найсерйозніша ситуація на Буковині, Івано-Франківщині і Тернопільщині