В Україні підвищилася смертність від коронавірусу. Минулої доби померли 57 пацієнтів. Майже дві з половиною тисячі людей інфікувалися. Найбільше у Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині.

Від початку карантину Ковід діагностували у понад 140 тисяч осіб, майже три тисячі - померли. У МОЗі розповіли, що готуються до зростання кількості пацієнтів у лікарнях і посилюють моніторинг.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: