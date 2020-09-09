На Донбасі під час інженерних робіт рвонула міна: двох військових поранено [ Редактировать ]
Двоє українських бійців зазнали бойових травм на Донбасі під час інженерних робіт рвонула міна. Обом армійцям оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.
Стан їхнього здоров'я задовільний. На місці працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
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