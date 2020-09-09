Війна на Донбасі: на фронті поновилися обстріли

Минула доба на фронті стала трагічною. На жаль, маємо одного загиблого бійця та трьох поранених. Сталося це на різних ділянках фронту. На 42-й день всеосяжного режиму припинення вогню окупанти порушили усі домовленості та прицільно обстріляли позиції наших армійців