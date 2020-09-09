Поліція Києва з'ясовує обставини відпочинку та побиття Балуха [ Редактировать ]
Київська поліція встановлює обставини побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Зараз він у лікарні. У потерпілого черепно-мозкова травма, зламана рука і ключиця.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що чоловік напередодні у компанії 10-15 людей відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку. Уже встановлені кілька свідків та знайдена сумку потерпілого з його особистими речами. Справу розслідують за статтею "розбій".
Нагадаю, Володимир Балух - український активіст із Криму. У серпні 17-го року окупаційна влада засудила його до трьох із половиною років тюрми. Але рік тому його повернули в Україну під час обміну полоненими.
по теме
Володимира Балуха побили на Гідропарку у Києві
У Володимира зламана рука і ключиця. Загрози життю немає. Інші деталі нападу поки що не відомі. Нагадаю, Володимир Балух - український активіст з Криму
Горе-мать в жару надела на младенца куртку и засунула в пакет (видео)
В Киеве полиция остановила посреди улицы горе-мать, которая в жару +33 положила 2-месячного ребенка
Загони армійців та колючий дріт: Лукашенко стягує до Мінська військову техніку
Стелу "Мінськ місто-герой", улюблене місце збору протестувальників - оточили загонами армійців та колючим дротом
У Києві відбувся артфест українського сучасного жіночого мистецтва
Третій артфест українського сучасного жіночого мистецтва цьогоріч відбувся, попри всі перепони. У властивій для художників - філософській манері
В Україні набувають популярності 3D-номери: чи законно це?
ЗD-номери. Останній тренд автомобільної моди. На вигляд вони - як звичайні. Ціни в інтернеті на такий автотюнінг - від восьмисот гривень