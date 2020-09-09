Чоловік напередодні у компанії 10-15 людей відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку

Київська поліція встановлює обставини побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Зараз він у лікарні. У потерпілого черепно-мозкова травма, зламана рука і ключиця.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що чоловік напередодні у компанії 10-15 людей відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку. Уже встановлені кілька свідків та знайдена сумку потерпілого з його особистими речами. Справу розслідують за статтею "розбій".

Нагадаю, Володимир Балух - український активіст із Криму. У серпні 17-го року окупаційна влада засудила його до трьох із половиною років тюрми. Але рік тому його повернули в Україну під час обміну полоненими.