У Єгипті знайшли 13 поховань, яким понад 2,5 тисячі років. Як повідомляють місцеві видання, їх виявили в пустельному некрополі Саккара - на глибині 12 метрів.

За словами археологів, унікальність знахідки в тому, що саркофаги залишалися недоторканними протягом тисячоліть. На дереві навіть збереглися деякі фарби. Нині фахівці намагаються встановити особи похованих людей.