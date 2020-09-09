Археологи знайшли старовинний некрополь у Єгипті [ Редактировать ]
У Єгипті знайшли 13 поховань, яким понад 2,5 тисячі років. Як повідомляють місцеві видання, їх виявили в пустельному некрополі Саккара - на глибині 12 метрів.
За словами археологів, унікальність знахідки в тому, що саркофаги залишалися недоторканними протягом тисячоліть. На дереві навіть збереглися деякі фарби. Нині фахівці намагаються встановити особи похованих людей.
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