Двоє братів-юнаків з ДЦП потребують дороговартісного лікування [ Редактировать ]
14 років у візку. Двоє братів, у яких від народження ДЦП, перенесли чимало операцій. 12 років вони на підтримувальній реабілітації. Однак цього недостатньо, запевняють медики. Потрібне професійне лікування. Проте в матері на це коштів немає. Тож жінка просить усіх небайдужих допомогти її дітям стати на ноги.
Двійнята Дмитро та Іван народились передчасно, на сьомому місяці вагітності. У них відразу діагностували дитячий церебральний параліч. Тривалий час хлопчики перебували під наглядом лікарів. Щоб діти розвивалися, медики провели чимало операцій.
Ганна Басова, мама Дмитра та Івана:
В три рочки ми робили операцію на краінестеноз в Польщі в Катовіце. В чотири рочки у Вінниці піднасічки, в п'ять також робили і в 11 років теж ключові суглоби і в 12 років також знімали ці пластини і так як то Івасик мав вісім наркозів, а Діма сім в тому житті.
Ганна Басова не працює, бо синів виховує сама. Жінка цілодобово біля дітей. Для сім'ї кожен прожитий день - це справжній подвиг.
Ганна Басова, мама Дмитра та Івана:
Я їх годую, я їх вдіваю, вони самі не одягаються поки що. Допомагаю обуваю їх сама одного вберу потім другого буду вбирати.
Хлопці вміють самостійно читати й навіть активно користуються телефоном. Втім, зосередитись їм заважає біль у ногах.
Дмитро, пацієнт Обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю святого Пантелеймона в місті Стебник:
Мені терпнуть ноги коли довго сиджу.
Майже все своє життя хлопці проходять підтримувальну реабілітацію в обласному центрі для дітей з інвалідністю. Однак лікарі розповідають для Дмитра та Івана це не зовсім ефективне лікування.
Оксана Ільницька-Селепей, лікар-педіатр Обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю святого Пантелеймона в місті Стебник:
У нас недостатня база для лікування, у нас мало тренажерів, таких дітей не можна запускати, тому що стан їх погіршується. якщо не надавати реабілітаційні послуги, то дитина перестане рухатися.
Неподалік цього центру розташований інший приватний. Там є спеціальні інструктори та розроблені фахівцями програми реабілітації для дітей із ДЦП. Але таке лікування платне. За три тижні перебування тут Дмитра та Івана потрібно заплатити 136 тисяч гривень. А таких коштів у сім'ї немає.
Микола Гарасим'як, директор Обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю святого Пантелеймона в місті Стебник:
Мама постійно перебуває з тими діточками, і їм потрібна допомога. І віра в те, що ну, треба їх підштовхнути трошки якщо ми разом то всьо зробимо і допомога спонсорів, ті діти підуть.
Ганна Басова, мама Дмитра та Івана:
Я дуже хочу побачити, як вони підуть хоча б на костилях, щоб вони піднялися на ноги. То є практично мій сенс життя.
Одинадцятого вересня хлопцям виповнюється 15 років. І єдине їхнє бажання - самостійно встати з візка й піти без сторонньої допомоги.
Реквізити для допомоги:
Картка "Приватбанку"
4149 4991 2428 2599
Басова Ганна Степанівна
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