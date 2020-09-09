Поліція Києва розслідує напад на Балуха [ Редактировать ]
Столична поліція встановлює обставини нападу на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Зараз він у лікарні. У потерпілого - черепно-мозкова травма, зламана рука і ключиця.
Правоохоронці з'ясували, що напередодні чоловік разом з іншими екс-бранцями Москви святкували річницю визволення у закладі в Гідропарку. За яких обставин стався напад - досі невідомо.
Поліція розшукує і допитує очевидців, уже знайшли сумку потерпілого з його особистими речами. Справу розслідують за статтею "розбій".
Нагадаю, Володимир Балух - український активіст із Криму. У серпні 17-го року окупаційна влада засудила його до трьох із половиною років ув'язнення. Рік тому його повернули в Україну під час обміну полоненими.
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