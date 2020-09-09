Депутати скасували засідання по Донбасу через коронавірус [ Редактировать ]
Комітет із нацбезпеки і оборони скасував заплановане на сьогодні засідання щодо ситуації на Донбасі. Депутати мали б розглянути порушення перемир'я з боку окупантів і загибель українського військовослужбовця.
Втім, зустріч відклали - в одного з працівників апарату медики виявили коронавірус. Як зазначено на сайті Верховної Ради - засідання скасовані через режим самоізоляції.
Минулої доби на Донбасі на всій лінії розмежування панувала тиша. Небойових травм зазнали двоє армійців - під час інженерних робіт рвонула міна. Обом - оперативно надали першу допомогу й шпиталювали. Стан їхнього здоров'я задовільний.
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