Минулої доби на Донбасі на всій лінії розмежування панувала тиша

Комітет із нацбезпеки і оборони скасував заплановане на сьогодні засідання щодо ситуації на Донбасі. Депутати мали б розглянути порушення перемир'я з боку окупантів і загибель українського військовослужбовця.

Втім, зустріч відклали - в одного з працівників апарату медики виявили коронавірус. Як зазначено на сайті Верховної Ради - засідання скасовані через режим самоізоляції.

Минулої доби на Донбасі на всій лінії розмежування панувала тиша. Небойових травм зазнали двоє армійців - під час інженерних робіт рвонула міна. Обом - оперативно надали першу допомогу й шпиталювали. Стан їхнього здоров'я задовільний.