У Каліфорнії рекордні площі лісових пожеж. Вогонь охопив понад 800 тисяч гектарів. Восьмеро людей загинули. Про це повідомляє "Голос Америки". Зруйновані майже три з половиною тисячі домогосподарств.

На місцях працюють тисячі вогнеборців. Утім, приборкати полум'я поки що не вдається. За словами рятувальників, гасінню перешкоджають сильні вітри та спека.