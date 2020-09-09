Пожежі у Каліфорнії нищать ліси та будинки [ Редактировать ]
У Каліфорнії рекордні площі лісових пожеж. Вогонь охопив понад 800 тисяч гектарів. Восьмеро людей загинули. Про це повідомляє "Голос Америки". Зруйновані майже три з половиною тисячі домогосподарств.
На місцях працюють тисячі вогнеборців. Утім, приборкати полум'я поки що не вдається. За словами рятувальників, гасінню перешкоджають сильні вітри та спека.
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