ГБР открыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника по факту незаконной продажи земельного участка в Крыму. Также Сытника обвиняют в узурпации власти и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает "Униан".

ГБР открыло уголовное производство с регистрационным номером №4779ЗКП по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины. Директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет тюремного заключения. Также телеведущий подал заявление относительно самовольного захвата власти Артемом Сытником и превышении им служебных полномочий из-за игнорирования Сытником решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.

Участок земли в оккупированном Крыму (участок Б-65 в садовом товариществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя) был оформлен женой Сытника на свое имя в соответствии с нормами российского законодательства. Сытник отрицал его отчуждение. Однако по факту участок был продан в 2017 году и были уплачены налоги в бюджет РФ. Факт продажи земли за 900 тыс. российских рублей подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский также подал заявление в Государственное бюро расследований об открытии уголовного производства в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за неисполнения решения Конституционного суда.

По статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение власти или свержение конституционного строя или захвата власти), 2 ч. ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа), ч. 4 ст. 382 (умышленное неисполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решение Конституционного суда Украины умышленное невыполнение заключения КСУ) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Сытнику может грозить до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.