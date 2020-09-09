"Северный поток-2": Польша предлагает Германии альтернативу [ Редактировать ]
В среду, 9 сентября, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в случае отказал от проекта "Северный поток-2" Польша намерена предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа. Об этом он сказал в эфире "Польского телевидения".
Отвечая на вопрос, сможет ли Польша предложить Германии возможности газопровода Baltic Pipe, он сказал:
Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом.
По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток-2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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