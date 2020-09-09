Слово не горобець: чому головний епідеміолог Молдови подав у відставку [ Редактировать ]
Слово не горобець. Головний епідеміолог Молдови подав у відставку. Через обурливу заяву, яку чиновник напередодні зробив в ефірі одного з телеканалів. Ніколає Фуртуне сказав, що коронавірус, на його думку, забрав життя людей, які і так були тягарем для інших - боролися з важкими хворобами, як-от: останні стадії раку, діабет, серцево-судинні патології.
Після ефіру епідеміолог перепросив і заявив, що його неправильно зрозуміли. Мовляв, говорячи про тягар, він мав на увазі медичний, а не соціальний аспект. Втім, представники уряду і політичних партій - вибачень Фуртуне не прийняли. І закликали його негайно піти з посади.
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