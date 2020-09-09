Побиття кримського активіста: колишній політв'язень знаходиться у тяжкому стані [ Редактировать ]
У стабільно тяжкому стані. Колишній політв'язень Володимир Балух - досі непритомний і підключений до апарату ШВЛ. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. Минулої ночі кримського активіста побили, у столичному Гідропарку. Востаннє, як повідомляють правоохоронці, його бачили опівночі. За інформацією поліції, у чоловіка вкрали телефон і банківську картку. Напад кваліфікували як розбій.
В офісі президента вимагають швидкого розслідування і висувають політичну версію нападу. Рік томУ, нагадаю, активіст повернувся з іншими бранцями з Росії в рамках обміну полоненими. Працював у офісі українського омбудсмена.
по теме
Заступниця представника президента України прокоментувала обшуки в кримських татар
Обшуки в кримських татар - це системні злочини проти нелояльного народу. Так прокоментувала ранкові події на анексованому Кримському півострові Таміла Ташева, заступниця представника президента України в Криму
Україна приєдналася до "кримських" санкцій ЄС проти Росії
Кримський пакет забороняє - на території тимчасово окупованого півострова та Севастополя - імпортувати товари, видавати візи, постачати технології, а також обмежує туристичні послуги
"Наші за кордоном": як українки вибились із прибиральниць у відомі модельєрки
Із прибиральниць у модельєрки. Є серед українських заробітчан ті, хто попри складний початок зміг збудувати карколомну кар'єру
Картини пензлем у зубах: прикутий до інвалідного візка хлопець створює шедеври
24-річний Максим Калінчук з Житомира вже п'ять із половиною років прикутий до інвалідного візка через травму
"Студентство єднає Україну": Володимир Зеленський долучився до телемосту між вишами
"Студентство єднає Україну". Під таким гаслом відбувся телеміст між слухачами Хмельницького політехнічного та Маріупольського будівельного коледжів