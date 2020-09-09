У стабільно тяжкому стані. Колишній політв'язень Володимир Балух - досі непритомний і підключений до апарату ШВЛ. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. Минулої ночі кримського активіста побили, у столичному Гідропарку. Востаннє, як повідомляють правоохоронці, його бачили опівночі. За інформацією поліції, у чоловіка вкрали телефон і банківську картку. Напад кваліфікували як розбій.

В офісі президента вимагають швидкого розслідування і висувають політичну версію нападу. Рік томУ, нагадаю, активіст повернувся з іншими бранцями з Росії в рамках обміну полоненими. Працював у офісі українського омбудсмена.