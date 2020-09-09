Додатковими санкціями для Білорусі погрожує і Вашингтон. Заяву за підписом Майка Помпео поширив Держдеп. Наскільки серйозно налаштовані у штатах? І хто саме може потрапити до "чорних списків" - дізнавався Дмитро Анопченко.

Держдеп попереджає: США готують адресні санкції проти тих, хто причетний до порушення прав людини і до репресій у Білорусі. До того ж інформацію про це відомство поширило не у вигляді повідомлення прес-секретаря, що буває найчастіше, а як заяву самого Помпео. Дипломатичною мовою це означає - "останнє попередження". Мінськ закликають "зупинити насильство щодо власного народу", "звільнити всіх, кого несправедливо затримали", та "почати діалог з реальними представниками суспільства".

Те, що мені вдалося тут дізнатися, - "білоруські санкції" з боку США мають бути спільними з європейцями. Останніми роками - коли йшлося про Росію і про Донбас, - Держдеп часто не міг узгодити санкційні списки з партнерами в ЄС, тому полишив практику спільних санкцій і запроваджував їх окремо. Але цього разу з Європою є єдність і новий "чорний список" має бути єдиним, а тому - ще дієвішим.

У заяві Дерджепартаменту, а її оприлюднили ще до того, як стало відомо, що Марію Колесникову заарештовано, повідомляли лише про спробу її депортувати, Лукашенкові також нагадують про "відповідальність за безпеку Колесникової". І останні новини тільки прискорять дії Вашингтона. Якими саме вони будуть? Деталі ще узгоджують. Але попередньо кажуть, що це не будуть санкції проти країни, а точкові, персональні санкції проти силовиків і політиків; перелік тих, хто віддавав злочинні накази у Вашингтоні мають. Їм заборонять в'їзд до штатів і відповідно, рішенням Брюселя, - до Європи. Мінфін США заморозить будь-які їхні гроші на рахунках в американських банках та шукатиме закордонну нерухомість, яку теж заарештує.

А те, що я чую тут, у Вашингтоні, від експертів: США вкрай занепокоєні можливою економічною експансією Росії. Коли Москва може дати команду своїм держпідприємствам і олігархам скуповувати білоруські підприємства - поки є можливість - щоб прив'язати країну до Росії. Тому люди, які консультують Дерджеп у санкційних питаннях, пропонують зараз ще й запровадити попереджувальні санкції проти бізнесу. Записати - "якщо хтось збиратиметься скупити білоруські заводи і фабрики - вони автоматично будуть відрізані від торгівлі із США". І це має їх стримати.