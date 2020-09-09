Ціни на блакитне паливо: чи реально здешевити газ в Україні [ Редактировать ]
Газові гойдалки. Ціни на блакитне паливо то зростають, то знову знижуються. І якими будуть суми в платіжках цієї осені - досі не відомо. Хто і як формує вартість газу? І чи реально його здешевити? Відповіді на ці запитання шукали наші кореспонденти.
Осінь - початок усього. І нового навчального року, і політичного сезону, а ще - опалювального періоду.
Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:
Ключовим періодом стане у нас вересень і жовтень.
Бо саме вони стануть "індикаторами" ціни на газ узимку.
Геннадій Рябцев, експерт в енергетичній сфері:
Ціни для домогосподарств вирівнюється з цінами для промисловості.
Якими ж вони будуть? І чи можливо знизити тарифи?
Это наш котел. Мы его поставили сейчас, но зимой еще не пользовались. Сказали, что эконом-котел, которым мы пользуемся и на отопление, и для подогрева воды горячей.
Пані Ольга показує нам нову опалювальну систему своєї квартири. Котел жінка встановила, щоб зменшити суми в платіжках. Бо до цього доводилося економити всіма можливими способами.
Газовой духовкой я не пользуюсь, потому что духовка много газа потребляет. Я стараюсь все делать на плите сверху. Есть такие рецепты, которые можно делать сверху: бисквитные пироги с яблоками, пирожки, оладьи. Стараюсь экономить.
Бо суми у квитанціях за газ, гарячу воду та централізоване опалення - відчутно б'ють по гаманцю.
Ольга Мінаєва, жителька Миколаєва:
Да. Особенно зимой. Мы 2 пенсионера. У нас много денег на аптеку уходит. То мы экономим, а было и по 800, и по 700 грн, когда морозы были. Просто, что зима была у нас теплая. То мы так экономили. Хорошо, что у нас было 600 и 500.
А це приблизно 30 відсотків від місячного доходу жінки. Трохи статистики для порівняння: у середньому за місяць європейці витрачають 4 відсотки свого доходу на газ. Українці - віддають 9. Справжнім рекордсменом став 2016. Тоді газові квитанції "з'їдали" майже 14 відсотків сімейного бюджету. Утім, цього року вдасться зекономити.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Вперше за п'ять років ми маємо найнижчі ціни на газ, у відповідні місяці. Звичайно, буде природне осіння зростання, але це буде найменша ціна за останні п'ять років на газ в Україні.
Юрій Корольчук, експерт у енергетичній сфері:
Повна ціна з вартістю ПДВ, ціна, доставка десь приблизно між 6-7 гривень за кубометр.
Стільки ж він коштував і минулої осені. А взимку - ціна неочікувано пішла на спад. Приміром, у лютому кубометр газу був уже 5 гривень. Але чому його вартість постійно змінюється?
Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:
Вона є в прямій залежності від того, що зараз відбувається на ринку на газовому, на Європейському. Бо Україна імпортує газ, і повністю залежна в плані формування ціни.
Імпортного газу в Україні - 30 відсотків. Решта, тобто 70, - власного видобування. Але чому у пріоритеті менша частина?
Геннадій Рябцев, експерт в енергетичній сфері:
Собівартість якого нижча, аніж собівартість добування газу в європейських країнах, чи в РФ. Вона прив'язана до паритету імпорту. Потрібно лише розвести руками і сказати, що це право держави. Тобто, держава вважає, що їй краще підтримувати суб'єктів господарювання, а не громадян. Постачальників, а не споживачів.
А вони могли б сплачувати менше. Для цього навіть запустили вільний ринок газу. Та як виявилося, вільний він у теорії, але не на практиці.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Володіючи майже всім видобутком газу в Україні - це 75 відсотків газу, 14 з половиною мільярдів кубометрів, Нафтогаз України фактично ставить у невигідне положення всіх інших учасників ринку. Інші компанії могли би запропонувати за нього кращу ціну для Укргазвидобування і викупити її. А так ми до кінця не знаємо, яку ціну Нафтогаз пропонує Укргазвидобуванню.
Підняти "цінову завісу" і зробити вартість палива справді ринковою - могли б торги на українській біржі. Утім, поки що лише в теорії.
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