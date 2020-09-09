У Кропивницькому директорка написала на дітей заяву в поліцію за порятунок кошеня: хто правий [ Редактировать ]
Виховання чи педагогічний булінг?! У Кропивницькому діти врятували кошеня, а директорка школи написала на них заяву в поліцію. Чому? І за що хотіли покарати дітей? З'ясувала Олена Бринза.
Кошеня Вінні тулиться до своєї рятівниці.
Дев'ятикласниця Валерія кілька днів поспіль чула жалібне нявчання кошеняти у сараї на шкільному подвір'ї. Дівчина просила працівників школи - відчинити будівлю - та на прохання ніхто не реагував. Тоді дівчина з друзями заходились самі рятувати кошеня. Для цього відігнули частину іржавих воріт.
Валерія Глуханчук, учениця 9 класу:
Потом к нам подошел охранник школы и охранница или техработница школы и она начала обвинять нас в том, что мы выбили двери, она на нас кричала.
Директорка ж школи викликала поліцію і написала заяву про пошкодження шкільного майна.
Олена Глуханчук, мама учениці:
Взагалі ситуація насправді якась безглузда і певно можна було вирішити цю ситуацію набагато швидше і мирним шляхом. Коли я вже прибігла туди, багато людей було, великий натовп, дитина стоїть - сльози градом. Моя дитина стояла при натовпі в сльозах і пояснювала, що вона нічого не ламала і нічого поганого зробити не хотіла.
Світлана Бойченко, мати учня:
Я пропонувала зразу, давайте чоловік прийде в неділю зранку і зробить все, сказали не треба нічого. - Чому? - Сказали, нічого не нада.
Директорка Балашівської гімназії показує аварійний сарай на подвір'ї школи. Вже підрахувала: збитків від дій учнів - тут щонайменше на дві тисячі гривень.
Марія Михайлова, директорка КЗ "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького":
Оця сторона була повністю вибита, тобто діра сіяла, те що було накладено шифер, це також було знято і була дірка.
Пояснює: заяву в поліцію на власних учнів написала з виховною метою.
Марія Михайлова, директорка КЗ "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького":
Щоб діти бачили що є поліція, шкодити не можна, що потрібно поводити себе: якщо граємось то граємось, проводимо тут дозвілля, але не шкодимо шкільному майну і не завдаємо збитків школи. Не залякати, а показати що потрібно себе вести в рамках дозволеного.
Сергій Вовкогон, слідчий Кропивницького міського відділу поліції:
Там сума повинна бути на пошкодження майна, зараз матеріали зареєстровані до ЄР, проведем перевірку, опитаємо всіх учасників, а потім будемо приймати рішення згідно чинного законодавства.
Міське управління освіти обіцяє дати оцінку діям директора. А ось діти, через отриманий стрес, вже кілька днів бояться ходити до школи.
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