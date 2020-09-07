Употребление риса может помочь обрести качественный сон людям, которые страдают от его нарушений. Об этом заявили японские ученые, пишет changeua.com.

По данным исследования, отчет о котором был опубликован в журнале PLoS ONE, людям, страдающим от бессонницы, полезно ужинать блюдами из риса.

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"Ученые объясняют снотворный эффект риса его способностью стимулировать в организме выработку триптофана – аминокислоты, вызывающей сонливость. В головном мозге происходит преобразование триптофана в серотонин, а затем в мелатонин, вызывающий сон", - говорится в сообщении.

Специалисты проанализировали данные ежегодных медицинских осмотров 1848 мужчин и женщин. Ученых интересовали в первую очередь показатели, служащие параметрами качества сна: количество времени, требуемого для засыпания, продолжительность сна, полноценность ночного отдыха, использование лекарств, ощущения в течение следующего дня.

В результате было установлено, что у людей, употреблявших больше риса, показатели по шкале сна наилучшие.

В то же время, употребление на ужин макарон и лапши, в отличие от риса, может стать провоцирующим фактором бессонницы, говорят ученые.

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