Минулої доби в країнах Європи виявили близько 40 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом же у світі хворих на ковід 28 мільйонів. Одужали 20 мільйонів людей. Померли майже 908 тисяч. Трійка антилідерів незмінна це США, Індія та Бразилія.