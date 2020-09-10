У Європі за добу виявили 40 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Минулої доби в країнах Європи виявили близько 40 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом же у світі хворих на ковід 28 мільйонів. Одужали 20 мільйонів людей. Померли майже 908 тисяч. Трійка антилідерів незмінна це США, Індія та Бразилія.
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