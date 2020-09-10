На Донбасі доба минула без обстрілів [ Редактировать ]
Обстрілів на Донбасі з боку противника за минулу добу не зафіксовано. Серед українських захисників втрат немає. Підрозділи Об'єднаних сил готові реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації. І виконують інші завдання.
Зокрема, триває ліквідація пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, поблизу Катеринівки армійці і рятувальники загасили вогонь на площі 8 гектарів, а біля Новоселівки на 20. Загрози поширення вогню у напрямку населених пунктів - немає.
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