Обстрілів на Донбасі з боку противника за минулу добу не зафіксовано. Серед українських захисників втрат немає. Підрозділи Об'єднаних сил готові реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації. І виконують інші завдання.

Зокрема, триває ліквідація пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, поблизу Катеринівки армійці і рятувальники загасили вогонь на площі 8 гектарів, а біля Новоселівки на 20. Загрози поширення вогню у напрямку населених пунктів - немає.