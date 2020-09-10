Цвітіння води може мати невідворотні наслідки і для мешканців водойм

У річках Миколаївщині вода позеленіла і страшенно смердить. Що відбувається з водоймами та як їх урятувати - Марина Михайловська з'ясувала.

Намив - одна з найпопулярніших зон відпочинку в Миколаєві. Два дні тому вода в цій місцевості різко змінила колір. Джабраїль щоранку робить гімнастику біля річки.

Джабраїль, житель Миколаєва:

Вчера и позавчера очень была сильно зеленая вода. Прям зеленая метров 10.

Вода стала густішою й набула яскраво-зеленого забарвлення. Хвилі пофарбували й пісок. А ще з'явився неприємний сморід.

Людмила Маркіна, жителька Миколаєва:

На той неделе была сильно грязная вода. Видно откуда-то какие-то выбросы были. А сейчас вроде она просто цветет.

А ці кадри зняли минулого тижня в різних куточках Миколаєва. Позеленіли подекуди Інгул, Південний Буг та БУзький лиман. В акваторії судозаводу люди навіть знаходили мертву рибу.

Наталія Кабашна, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Миколаївській області:

Зафіксовано перевищення азоту амонійного, низький кисень і перевищення по завислих речовинах. Те, що ми спостерігали, більш схоже на природні явища, які пов'язані з інтенсивним цвітінням водойми і скупченням гнилих водоростей.

За високих температур синьо-зелені водорості почали масово розмножуватися, тому й змінився колір води. Факти цвітіння річок інспектори документували влітку не раз - по всій Миколаївщині. Але цьогоріч стан води погіршився ще наприкінці травня.

Наталія Кабашна, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Миколаївській області:

Не було снігу. Як наслідок і мало опадів. До річок та водойм не потрапляли талі води. Спостерігається маловоддя водойм майже на всій території області.

Екологи попереджають: інтенсивне та раннє цвітіння водойм поступово стає нормою. Ріки не лише зарегульовані, а й активно забруднюються. Завадити цьому може лише системна робота, зокрема на рівні держави.

Інна Тимченко, член Національного екологічного центру України:

Усі ці заходи з очищення русел, очищення зелених водоростей мають тимчасовий характер. Якщо не буде переглянута господарська діяльність, не буде посилений контроль за дотриманням водного законодавства, ці явища будуть ще більш масовими. Ми зіткнемося із загрозливою ситуацією нестачі якісної питної води.

Цвітіння води може мати невідворотні наслідки і для мешканців водойм. Через активне розмноження водоростей вміст кисню різко скорочується, що призводить до замору риби.