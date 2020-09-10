У Мексиці знайшли сотню скелетів мамонтів [ Редактировать ]
У Мексиці неподалік столичного аеропорту виявили понад 100 скелетів мамонтів. Археологи зазначають: на цій території тварини могли проживати близько 24 тисяч років тому.
Поки що науковці точно не встановили причину гибелі мамонтів саме в Мексиці. Втім, кажуть, що знахідкою пишаються, адже вона неабияк допоможе подальшим дослідженням.
Хесус Кантораль, археолог:
Для нас це дуже важлива знахідка. Ми ще не знаємо достеменно, чи жили в Мексиці ці тварини і якщо так, то чому вимерли. Зараз ми будемо це досліджувати, оскільки прямих доказів існування мамонта в Мексиці - поки що не було.
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