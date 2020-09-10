Поки що науковці точно не встановили причину гибелі мамонтів саме в Мексиці

У Мексиці неподалік столичного аеропорту виявили понад 100 скелетів мамонтів. Археологи зазначають: на цій території тварини могли проживати близько 24 тисяч років тому.

Поки що науковці точно не встановили причину гибелі мамонтів саме в Мексиці. Втім, кажуть, що знахідкою пишаються, адже вона неабияк допоможе подальшим дослідженням.

Хесус Кантораль, археолог: