Вот и приближаются очередные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 12-13 сентября.

Литературный Кураж

Литературный Кураж Х Уakaboo в Киеве! Ждем вас 2020-09-12 в 12:00 на площадке 19-й павильон ВДНХ, Киев.

Второй этаж барахолки полностью книжный - 3000 квадратных метров. Здесь вы найдете редкие издания, букинистику, бестселлеры, детскую литературу, аудиокниги и издания шрифтом Брайля.

Чтение, лекции, воркшопы и обсуждения - знание и интересный контент от писателей, бизнесменов и топов индустрий. У 19-го павильона раздается легкий джаз, на фуд-корте хрустят французские круассаны и вино льется реками.

Когда: 12-13 сентября, с 12:00

Где: 19-й павильон ВДНХ, пр. Академика Глушкова 1

Сколько стоит: 150 грн

Выставка цветов

На Спивочем поле работает традиционная ярмарка в честь Дня независимости Украины. На локации уже высадили более 300 тысяч цветов, создали множество интересных композиций в стиле вселенных Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и многих других фильмов и мультиков.

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00, до 13 сентября

Где: Спивоче Поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: детский билет - 25 гривен, взрослый - 100 гривен, действуют скидки для льготников.

Киновернисаж под открытым небом

Каждый день в парке Шевченко можно пойти и бесплатно посмотреть фильмы. Импровизированный кинотеатр расположен под открытым небом и там показывают много интересного. Там можно увидеть даже премьеры некоторых лент.

Когда: ежедневно, в 21:00

Где: парк имени Шевченко, возле одноименного памятника

Вход свободный. Все подробности по ссылке.

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Там продолжается даже осенью и киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.

Когда: ежедневно

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Все подробности по ссылке.

Выставка кинорекламы

Она называется "Кричать! Звать! Гореть!" и на ней представлены лучшие украинские киноплакаты 20-30-х годов прошлого века. Помимо плакатов, там есть еще листовки, вырезки из газет и оригинальные фрагменты фильмов. Все эти материалы очень долго собирали из архивов в единую интересную экспозицию.

Когда: 2-27 сентября, с 12:00 до 19:00

Где: "Довженко-Центр", улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 80 гривен, действуют скидки для льготников. Все подробности можно узнать здесь.

Цифровые инсталляции. Босх, Дали, Пикассо

Карантин постепенно проходит, так что для любителей чего-то интересного в ARTarea опять покажут сразу три выставки, посвященные трем гениям художественного искусства. "Пикассо: периоды гениальности", "Dali.Digital.Surrealism" и "Иероним Босх. Химеры, которые оживают". Вы сможете увидеть проекции, голограммы и визуальные эффекты, созданные в рамках творчества перечисленных художников.

Когда: 14 августа - 19 сентября, с 11:00 до 22:00

Где: ARTarea, улица Софиевская, 11-15

Сколько стоит: 50-450 гривен, действуют скидки для льготников. Подробности здесь.

Город людей: графика шестидесятников

Здесь можно посмотреть на работы киевских художников 60-х годов прошлого века. Они сумели передать дух того времени не испортив его идеологическим окрасом. НА выставке можно увидеть как известные всем столичные пейзажи в необычном сеттинге, так и портреты киевлян того времени.