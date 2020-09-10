Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики, от которой зависит эффективность функционирования экономического развития страны. Ведь строительная отрасль - это и десятки тысяч новых рабочих мест, и развитие смежных сфер экономики, таких как промышленное производство, логистика, финансы.

Изменение в развитие сферы внес и карантин. Многие инвесторы переключили свое внимание на строительную сферу, как самую надежную при возможных посткарантинных кризисах. По данным аналитиков рынка недвижимости, на конец июля количество инвестиционных сделок по продаже квартир в новостройках приблизилось к 55% от общего числа сделок, что на 10% больше, чем в начале нынешнего года. При этом треть такого жилья также приобретается в домах на этапе котлована.

Правда, качество жилого строительства и планирование застройки города оставляет желать лучшего. Об этом шла речь на заседании 21 мая 2020 года в Одессе круглого стола, на котором обсуждалась реформа ГАСИ. С 18 марта 2020 года, участились случаи самовольного строительства в Одессе – выявлено более 60 фактов. Кроме того, фактически не осуществляется проверка полноты данных, приведенных заказчиком строительства, а также их достоверность при электронной регистрации разрешительных документов и документов о готовности объектов к эксплуатации. Яркий пример - онлайн-сервис "Электронный кабинет застройщика", который начал работу в декабре 2019 года. Участники круглого стола отправили в Верховную Раду и Кабмин обращение с просьбой учесть предложения по усовершенствованию градостроительного законодательства и расширению полномочий местных органов ГАСК, а также срочному возобновлению действия Постановления №553, получению реальных рычагов влияния на недобросовестных застройщиков и улучшению градостроительного климата в Украине в целом и в Одессе в частности.

- Ахиллесовой пятой большинства нынешних новостроек является отсутствие современной инфраструктуры, - прокомментировал ситуацию Олег Невзоров (Odecom Development).- Высотки появляются в городе хаотично, "присаживаются" на старые инженерные сети, не соблюдаются нормы высотного строительства. Все это в общей массе наносит только вред городу и горожанам. Такая ситуация складывается и в округе Одессы. Ближайшие к городу поля застраиваются жилыми домами без учета социальной инфраструктуры. В результате мы имеем в той или иной степени очередной микрорайон "Радужный" со всеми проблемами. Считаю, что пришло время садиться за общий круглый стол не только представителям контролирующих органов.

Таких как ГАСИ, но и местным органам власти, девелоперским компаниям, и совместно разрабатывать правила игры на рынке. Я за то, чтобы местные органы власти вводили жесткие ограничения и требования по жилому строительству. Только так мы сможем предоставить нашим гражданам не просто качественное жилье, но и новые комфортные микрорайоны, где в шаговой доступности присутствуют все необходимые объекты социальной инфраструктуры – детские сады и школы, парки и зоны отдыха, удобные дорожные развязки, магазины и супермаркеты, больницы, поликлиники и пожарные депо. Я за жесткую конкуренцию в данной сфере. Считаю, что только такие девелоперские компании, которые могут создать весь необходимый комплекс для комфортного проживая смогут в дальнейшем развивать рынок жилья в Одессе.