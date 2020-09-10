Заступник Ситника, начальник підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський скоїв ДТП зі смертельними наслідками, але не поніс за це ніякої відповідальності. Про це свідчать документи, які опинились в розпорядженні ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Видання "Страна" з власних джерел в правоохоронних органах отримало копії деяких матеріалів кримінальних справ, пов'язаних з наїздом Калужинського на пішохода в Обухові Київської області 31 жовтня 2005 року.

Згідно з матеріалами кримінальної справи №47-713, 31 жовтня 2005 року біля 18:20 працівник прокуратури Обухівського району Андрій Калужинський, керуючи автомобілем ВАЗ 2109, зареєстрованим на його батька Володимира Дурнопьяна, в Обухові скоїв наїзд на пішохода. Жертвою ДТП став Микола Григорович Ткаченко 1958 року народження. Від тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. За даним фактом прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Документи слідства говорять, що судмедекспертиза (СМЕ) трупа була призначена постановою слідчого прокуратури Гвоздя тільки 8 листопада 2005 року, тобто через вісім днів після аварії. Хоча в таких випадках експертизу призначають невідкладно. Проте у висновку експертизи чітко написано, що пішохід перебував у вертикальному положенні, рухався і перший удар автомобіля припав йому до ніг, а наступні травми він отримав при ударі і падінні на капот автомобіля.

При таких звинуваченнях молодому працівнику прокуратури Калужинському загрожувало до 10 років в'язниці. Однак через майже 4 місяці після смерті пішохода в справі з'явився висновок токсикологічної експертизи, згідно з якою у Ткаченко в крові знайшли 1,78 проміле етилового спирту, що відповідає середньому ступеню сп'яніння. Виходячи з цього була проведена автотехнічна експертиза. Експерти вказали, що водій ВАЗ 2109 нібито не мав технічної можливості уникнути наїзду. Тому кримінальна справа була закрита на підставі п.2 ст.6 КПК України (в редакції 1960 року) - тобто через відсутність складу злочину.

В ході нового слідства, розпочатого 20 червня 2018 року за заявою народного депутата Максима Полякова поліцією, були допитані свідки, які розповіли про наступні факти: після ДТП слідчих зустрів особисто прокурор Київської області Юрій Гайсинський, щоб їхати на огляд місця аварії в Обухів. Гайсинський також особисто відвозив свого підлеглого Калужинського на огляд. Нова справа було також закрита через те, що сплинув термін давності.

Нагадаємо, що нинішній директор НАБУ Артем Ситник став керуючим партнером в компанії Гайсинського після того, як будучи прокурором вів справу про викрадення землі, в якому фірма Гайсинського захищала потерпілу сторону. Колишній підлеглий Гайсинського Калужинський, що скоїв у 2005 році смертельне ДТП, є не тільки заступником директора НАБУ Ситника, але і його кумом.