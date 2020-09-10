Білоруські прикордонники влаштували огляд особистого автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима, порушивши цим норми міжнародного права про дипломатичні відносини, - про це дипломат розповів виданню TUT.BY.

Посольство вже направило відповідну ноту в білоруське МЗС. А тамтешня влада продовжує репресії проти незгодних.

Погрожували вбити або запроторити за ґрати на 25 років, - таку заяву Марія Колесникова подала до Слідчого комітету Білорусі з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо силовиків, причетних до її викрадення та спроби депортації. Опозиціонерка зазначила, що може впізнати винуватців та готова свідчити у суді.

Марія Колесникова, опозиціонерка:

Зокрема, заявляли: у разі, якщо я добровільно не залишу територію Республіки Білорусь, мене однаково вивезуть - живою або частинами. Висловлювали також погрози позбавити мене волі терміном до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях тримання під вартою, в місцях позбавлення волі.

Після невдалої спроби депортації Колесникову кинули до СІЗО. Її звинувачують в організації масових заворушень і спробі захоплення влади в країні. Жінці може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Серед членів президії Координаційної ради Білорусі на волі лише Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Тим часом Олександр Лукашенко посилює силову вертикаль. Під час представлення нового генерального прокурора, він закликав правоохоронців жорсткіше реагувати на акції протесту в країні.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные острые меры реагирования, прокурорского реагирования на подобные действия. Меня часто упрекают в том, что власть он не отдаст! - правильно упрекают, меня народ не для этого избрал, власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. Сделаю я это с вами или без вас - вам решать, но наклонить меня не получится.

Тим часом посол Російської Федерації в Білорусі зробив Лукашенку подарунок з натяком - презентував раритетну мапу білоруських губерень у складі Російської імперії.

Дмитро Мезенцев, посол Росії в Білорусі:

Еще одно подтверждение историзма справедливости границ, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому.

Наступного понеділка Олександр Лукашенко вирушить до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.