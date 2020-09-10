Не встигли на Одещині впоратися з однією проблемою, як над областю нависла нова - під загрозою зриву опалювальний сезон. Через величезні борги газ для запуску котелень може не отримати майже сотня підприємств-постачальників тепла по всій країні.

Щоб запустити котельні, підприємства-боржники мають виплатити "Нафтогазу України" хто мільйон гривень, а хтось навіть п'ять. Тепловики розповідають: здебільшого таки суми накопичилися через події вісімнадцятого року, коли у розпал опалювального сезону "Нафтогаз" значно підвищив ціни на блакитне паливо. Так склалося, приміром, на цьому підприємстві в Чорноморську.

Іван Колесников, представник теплопостачальної організації:

Это практически в два раза поднялся! Потребление в холодный период увеличилось, потребление газа, тепла увеличилось, а тариф изменен не был. Поэтому фактически предприятие работало в убыток себе!

Тепловики вважають: таку несправедливість треба виправити. А саме - на рівні держави скасувати відповідні борги теплопостачальників.

Іван Колесников, представник теплопостачальної організації:

Если бы в каких-то рамках отрегулировать или пересмотреть - то, возможно, люди бы увидели и начали бы фактически погашать задолженность и платить в дальнейшем.

Поки ж населення налаштоване доволі критично. Тарифи на опалення люди вважають завищеними, а власні прибутки - надто мізерними, щоб платити за комуналку.

Тетяна, жителька Чорноморська:

Ну, понятно, не платят - у людей работы нет, маленькие пенсии!

Андрій Штембуляк, житель Чорноморська:

Они обещали нам снизить тарифы - никто ничего за это не думает. Просто их надо к чертовой матери гнать эту власть давно уже, я не знаю, чего с ними играются!

В Одеській облраді згодні: держава має скасувати борги теплопостачальникам. Особливо за умови, коли тисячі людей втратили роботу через карантинні обмеження. Щодо ціни на газ, то депутати впевнені: вона необґрунтована - звідси в країні й постійні проблеми з опаленням.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это было и при власти Петра Порошенко, но при власти "слуг народа" это обрело такие катастрофические масштабы, что стоимость газа уже просто у нас запредельная - мы же все с вами это видим. Если мы сегодня сравним стоимость газа для украинских потребителей и для европейских - мы поймем, что очень многие европейские страны уже сегодня имеют более дешевый газ, чем украинские потребители.

Наразі залишитися без газу ризикує майже сто теплопостачальних підприємств. "Нафтогаз України" пропонує їм, зокрема, реструктуризувати борги за отримане паливо. Але чи вдасться це зробити вчасно? Побачимо вже незабаром.