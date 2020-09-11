Закон про військово-цивільні адміністрації знищує місцеве самоврядування - Юрій Бойко

У парламенті сьогодні затишшя - частина обранців взагалі не дійшла до сесійної зали, а у порядку денному законопроекти лише у першому читанні. Що встигли ухвалити народні обранці?