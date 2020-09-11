Литовський парламент визнав Тихановську президентом Білорусі [ Редактировать ]
Литовський парламент визнав Тихановську президентом Білорусі. Олександра Лукашенка Сейм назвав "нелегітимним лідером". Рішення ухвалили одноголосно: "за" висловився 91 член парламенту.
Авторами документу стали міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс. Цією резолюцією депутати закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії чинити на сусідню державу політичний тиск.
Литва - перша країна у світі, яка визнала Тихановську обраним президентом.
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