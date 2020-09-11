Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії через порушення територіальної цілісності України. Обмеження, які ввели ще в березні 2014 року, продовжать до 15 березня 2021. Під санкції підпадають 175 людей і 44 компанії.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рішард Йозвяк повідомляв, що в список також внесуть і усіх причетних до спорудження Керченського мосту в анексованому Криму.