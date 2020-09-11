У селищі Млинів на Рівненщині першачки разом з батьками прийшли під паркан гімназії. Бо в сам навчальний заклад їх не пускають. І зовсім не через "червоний" карантинний режим. Про дітей просто забули: одинадцять першокласників виявилися не зарахованими до жодного навчального закладу. Як таке могло статися?

Замість того, щоб сидіти за партою, Вероніка та ще десятеро її майбутніх однокласників стоять під ворітьми школи. Навчання для першокласників у Млинівській гуманітарній гімназії цього року так і не розпочалося.

Юлія Березюк, жителька Млинова:

У вишиванках, все як має бути. Чекали, поки до нас вийде вчителька. Ніхто не виходив - сказали покинути територію. І діти отут - під воротами стояли.

Уже другий тиждень батьки з дітьми чи не щодня приходять до гімназії. Кажуть, у школу їх досі не пускають.

Надія Момотюк, жителька Млинова:

26 числа були зараховані в школу і ніхто не поставив нас до відома, що це рішення було скасоване.

Гімназія працює у звичному, хай і карантинному, режимі. Тут - одинадцять класів на 258 учнів. Не прийняли лише першокласників.

Микола Кішман, заступник директора Млинівської гімназії:

На фінансування першого класу, який би могли ми прийняти грошей немає. Тому ми відмовили батькам у тому, щоби прийняти їхніх дітей до нашого закладу.

Грошей на перший клас гімназії не дала селищна рада.

Валерій Феха, заступник Млинівського селищного голови:

Батьки дітей першачків чи дітей шестирічок мають написати заяви у ті класи, які у нас сформовані згідно рішення виконавчого комітету. Їх в нас є п'ять. Є понад 40 вільних місць для зарахування діток. Ми не можемо собі дозволити утримувати клас з десяти учнів у селищі, коли маємо недостачу освітньої субвенції.

У селищній раді пояснюють: гімназію ще три роки тому вирішили закрити, бо у Млинові є ще дві школи.

Тоді, у червні 2018 року, батьки вийшли на протести - перекривали дороги, два тижні голодували. Розгорілася справжня війна.

Ліквідувати гімназію тоді заборонив суд. Та місцева влада досі від свого рішення не відступила, переконані жителі Млинова. Щороку першокласники йдуть до гімназії тільки тому, що батьки протестують.

Валентина Старушкевич, жителька Млинова:

Вже практично початкова школа вимита з гімназії була б, якби не боролися б батьки. То ми думаємо тут інтерес тільки в приміщенні. Якщо подивитися на цю зону - це дійсно курортна зона. Тут стадіон, річка.

Відступати батьки не збираються. І заявили, що готові знову перекривати траси і навіть голодувати під офісом президента, аби тільки їхні діти стали учнями гімназії.