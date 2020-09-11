Українські вчителі можуть залишитися без надбавок [ Редактировать ]
Через карантин роботи в педагогів побільшало. Учительські зарплати - невеликі, до того ж з'явилася інформація, що Міністерство тимчасово зупинило постанову про підвищення виплат. Чи правда це?
Львівська школа. Урок української мови. Веде його пані Ілона Матвіїв, учителька із 35-річним стажем.
За свою роботу пані Ілона отримує трохи більше як 9 тисяч гривень - на них утримує себе й сина. Каже, цих грошей ледь вистачає.
Ілона Матвіїв, учителька школи №48:
Треба комунальні платежі, треба якось харчувати дитину і себе, щоб ми більш-менш, як то кажуть, не впали обоє. Тому що навчаєшся, тут працюєш, треба сили мати на це все.
З карантином роботи лише побільшало. Пані Ілона сподівалася на додаткові гроші. Утім, інформація про те, що Міністерство освіти частково зупиняє виплату надбавок педагогам, шокувала.
Ілона Матвіїв, учителька школи №48:
Це взагалі неприпустимо. Як можна зменшувати зарплату тоді, коли взагалі важко жити? То як собі - можна підіймати, а всім решта - зменшувати за наш рахунок.
Поступове підвищення учительських зарплат до чотирьох прожиткових мінімумів до 2023 року. Таку постанову нардепи підтримали ще торік у липні.
Олександр Яцун, голова профспілки освітян Києва:
Згідно Закону про освіту статті 61 мав би отримувати тільки посадовий оклад у розмірі трьох мінімальних зарплат - це зараз 5 помножити на три - 15 тисяч, плюс за перевірку зошитів. Плюс надбавку за престижність. Сьогодні оплата праці молодого вчителя складала б 17-18 тисяч.
Утім, цього не сталося. Кабмін зупинив постанову, бо грошей не вистачає.
У зв'язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. За попередніми розрахунками фахівців МОН, її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн.
Це - колега пані Ілони. Учителька молодших класів Ірина Горбатюк. За спиною 8 років стажу, і трохи більше 5 тисяч гривень зарплати.
Через низькі зарплати зараз у цій львівській школі бракує двох вчителів - фізики та групи продовженого дня. А по всьому місту не вистачає близько сотні педагогів.
Роман Герасим, директор львівської міської школи № 48:
У нас і так є проблема з кадрами з педагогічним персоналом, а ще освітянам на 20 %, як прогнозують, буде зменшено. Відповідно, хто буде вчити дітей - не відомо.
У міністерстві ж сподіваються, що з наступного року постанову про підвищення зарплат вчителям таки вдасться відновити. Але все залежатиме від цифр у державному бюджеті, проект якого вже наступного тижня уряд віддасть депутатам на розгляд.
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