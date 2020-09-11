Бельгійці знайшли у фонтані серце мера [ Редактировать ]
Міська легенда виявилась правдою. У бельгійському місті Верв'є під час реконструкції фонтану знайшли серце колишнього мера П'єра Давида. Він помер 1839 року, а жителі так любили свого очільника, що вирішили поховати його частинку під каменем на центральній площі.
Майже півтора століття серце пролежало заспиртоване в цинковій скриньці. Цю історію вважали міфом, але відтепер доказ її реальності зберігатимуть у музеї. Щоправда, лише до завершення ремонтних робіт, а потім реліквію повернуть на її почесне місце.
Наталі Уертс, працівниця музею мистецтв:
Я не знаю жодних інших прикладів такого вшанування пам'яті. Для мене це єдина історія, коли людину так поховали. Це може свідчити про заслуги мера перед жителями Верв'є.
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У фонтані бельгійського міста знайшли серце колишнього мера
Цю історію вважали міфом, але відтепер доказ її реальності зберігатимуть у музеї
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