Міська легенда виявилась правдою. У бельгійському місті Верв'є під час реконструкції фонтану знайшли серце колишнього мера П'єра Давида. Він помер 1839 року, а жителі так любили свого очільника, що вирішили поховати його частинку під каменем на центральній площі.

Майже півтора століття серце пролежало заспиртоване в цинковій скриньці. Цю історію вважали міфом, але відтепер доказ її реальності зберігатимуть у музеї. Щоправда, лише до завершення ремонтних робіт, а потім реліквію повернуть на її почесне місце.

Наталі Уертс, працівниця музею мистецтв: