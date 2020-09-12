За останню добу у світі зареєстрували рекордне число нових хворих на коронавірус - майже 320 тисяч.

Третина з них в Індії, країна тепер лідер за темпами поширення хвороби. У тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я пояснюють це збільшенням кількості тестів. Водночас у країні продовжують послаблювати карантинні обмеження.

Тим часом у США та Бразилії число нових заражень іде на спад. А у Європі найбільше зростання в Іспанії, Франції і Великій Британії. Україна в антирейтингу - сьома.