У Черкасах презентували "Карту змін". Це сайт, де кожен житель міста може подати заявку з проблемою, що його турбує. Вирішувати їх буде команда на чолі з претендентом на крісло мера, якого вперше обрали шляхом незалежних праймеріз.

Кого містяни хочуть бачити головою та які проблеми їх турбують - про це далі.

Транспорт, екологія, чистота вулиць. Ці проблеми турбують жителів Черкас.

Валентина Каленик, жителька Черкас:

Я живу в мікрорайоні Митниця, хотілося, щоб запустили туди тролейбуси, відкрили тролейбусне сполучення друге питання привести в порядок Набережну, у нас в дуже жахливому стані Набережна.

Олексій Бондаренко, житель Черкас:

Мікрорайон Лісовий, було б добре туди пустити більше транспорту, зараз там кілька маршруток ходить і дуже вдень ходять рано ввечері вже немає можна було б облагородити парки і сквери, поставити більше урн для сміття.

Відтепер проблеми та пропозиції жителі Черкас можуть залишати на карті змін. Її презентувало Всеукраїнське об'єднання "Черкащани".

Вирішуватиме проблеми команда на чолі з людиною, яку жителі Черкас бачать у кріслі міського голови.

Віктор Безубенко, голова міського відділення ВО "Черкащани":

Вперше в історії незалежної України і міста Черкас був проведений повноцінний праймериз, 300 волонтерів працювали в місті Черкаси, була реклама і зроблено потужне інтернет-опитування і в соціальних мережах люди проголосували - і ми отримали хороший результат, і саме головне ми отримали дійсно народного мера.

Віталій Скляров, генеральний директор ПрАТ "Азот":

Был свободный выбор людей и по этому свободному выбору сегодяня были оголошены результаты - это развитие города, развитие инфраструктуры, дальнейшее строительство дорог, площадок, мы конкретно Черкасский "Азот" последние четыре года направлял свои усилия на установку детских и спортивных площадок по всем районам города.

Участь в голосуванні взяли більше десяти тисяч людей. І вибрали генерала поліції, кандидата економічних наук, адвоката - Владислава Пустовара.

Владислав Пустовар, переможець праймеріз від ВО "Черкащани":

У нас є своя програма дій, для мене ближче це програма безпечне місто, я довгий час працював в правоохоронних органах, я бачу що відбувається в місті, якій рівень злочинності, крім того, у нас є проєкт карта змін, це дозволить залучити кожного пересічного мешканця Черкас до змін в місті, кожен може взяти участь, визначити проблему і це зробить зворотній зв'язок я впевнений, що я і наша команда зможемо змінити місто на краще.

А доки дорослі визначались, які саме заявки подавати до Карти змін - поруч - Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" влаштувало для дітей свято з іграми та призами.

Валентина, жителька Черкас:

Потрібні такі масові зібрання для діток, для розвивайки, для всього, для їхнього спілкування.

А символом змін стала повітряна куля - на ній міг покататися кожен.