В Україні відзначають День танкістів [ Редактировать ]
День танкістів відзначають в Україні. Саме вони часто вирішували долю боїв на сході країни. І хоча нині танкам воювати заборонено, цей броньований кулак української армії завжди напоготові.
Свою міць упродовж двох тижнів танкісти демонстрували на рівненському полігоні. Сніжана Сидорук усе бачила.
Танкісти відбивали атаки ворога і прикривали побратимів у найтяжчі дні війни.
Геннадій Ковальський, командир танка окремої танкової Сіверської бригади оперативного командування "Північ":
Встретились мы в равном бою против противника. То есть получается - три на три. В этом моменте мы как би мы танкисты одержали победу.
Геннадій Ковальський у 2015 був командиром танка - і брав участь у найзапеклішому бою за Логвинове. Тоді наші танкісти знищили три ворожі панцерники.
Олександр Павлюк, командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних Сил України:
Танкісти - це броньовой кулак збройних сил. Це основа любої наступальної операції. Збройні сили без танкових підрозділів не здатні провести ні одної наступальної операції. Це чудово показала антитерористична операція.
А нині у танкістів - свято. На їхню честь грає музика.
Для них - премії, цінні подарунки та головна нагорода - "золотий" танк.
Це символ кращого танкового взводу, макет танка Т-34-85 також українського танка, який випускався на харківському заводі і був легендарним за період великої вітчизняний війни.
До свята на рівненському полігоні провели змагання. У майстерності вправлялися шість танкових взводів, серед них морпіхи та десантники. Військові показали, на що здатні: стріляли гучно та влучно, тримали оборону і йшли в наступ.
За час російсько-української війни такі змагання проводяться вп'яте. Зараз - на вимогу Мінських домовленостей - наші танки відведені від лінії розмежування. Однак танкісти продовжують удосконалювати вміння, а техніку перевіряють на міць.
Так званий "мішка" десантника Івана Павліка - це Т-80-ий. Важить бойова машина - сорок п'ять тонн. Та хлопець запевняє: керувати танком - легко.
Іван Павлік, водій-механік танка Десантно-штурмових військ України:
Это так, как на тракторе ездить на гусиничном. Я вот дома ездил - та же самая система.
Танкісти вірять, що їхні бойові машини мають душу. Тому деяким із них дають іменами і навіть карбують їх на броні.
Олександр Сітнов, старший офіцер відділу підготовки танкових військ:
Остання четверта машина - в неї позивний «Гроза». Оця от третя машина стоїть - "Мальборо". Це у нас, як ви чули, "Плеска". Ну "Пліска" її називають, ну і перша машина - "Захар".
Це імена танків - цьогорічних переможців змагань. Найкращою у танкових боях стала окрема танкова бригади імені Костянтина Пестушка. Ці хлопці розділять між собою 120 тисяч гривень. І вдруге відвезуть до Кривого Рогу "золотого" танка.
Чесно говоря, ми не думали, що ми переможем, але зірки зійшлися на нашому танчику і ми його перемогли.
Криворізькі танкісти невдовзі представлятимуть Україну на міжнародних танкових змаганнях в Німеччині. Усі бійці, які вели умовний бій на полігоні під Рівним, довели - готові дати відсіч - щойно прозвучить наказ.
Слава Україні - Героям слава!
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