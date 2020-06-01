В Демократической республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

Об этом сообщает глава ВОЗ Теодрос Аданом Гебрейсус.

По информации, на месте вспышки опасной инфекции уже работают эксперты ВОЗ.

"Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - отмечается в сообщении.

Глава ВОЗ сказал о том, что COVID-19 представляет не единственную опасность в мире.

Ранее мы писали о том, что "коронавирусным" эпицентром стала Бразилия. В стране каждый день фиксируют тысячи зараженных.