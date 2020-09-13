Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, прерванные из-за болезни одного из участников исследования. Об этом сообщили на сайте AstraZeneca, передает "Гордон".

Клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca Oxford AZD1222 возобновились в Великобритании после того, как британское управление по регулированию лекарственных средств подтвердило, что это безопасно

Стоит отметить, что 6 сентября испытания были прерваны из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. Но, при этом AstraZeneca и Оксфордский университет заявили, что не могут раскрывать дополнительную медицинскую информацию о заболевшем.

А, The New York Times со ссылкой на источники писала, что у добровольца обнаружили миелит – воспалительное заболевание спинного мозга.

Стоит отметить, что еще 31 августа компания AstraZeneca начала набирать в США 30 тыс. волонтеров для финальной стадии испытаний препарата под названием AZD1222. Он основан на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2.

Предполагается, что после вакцинации человека образуется поверхностный белок, который заставит иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он попадет в организм.

Напомним, ранее мы сообщали, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.

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