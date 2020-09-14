Бойовики обстріляли з гранатометів українські позиції на Донбасі [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби. У штабі кажуть: ворог здійснив неприцільні постріли з гранатомету в районі Пісків та Авдіївки під окупованим Донецьком. Вогонь у відповідь армійці не відкривали.
Після опівночі ворожої активності не зафіксовано.
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