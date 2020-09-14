Бойовики атакували українські позиції поблизу селища Шуми

Після двох днів тиші на Донбасі знову обстріли - поблизу селища Шуми, на ділянці, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру контролю та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки, пролунали ворожі постріли