Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. После этого вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Кредит направят на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализацию реформ в Украине. Средства будут выплачивать двумя траншами по 600 млн евро каждый.

"Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи... Меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина взяла у ЕС полумиллиардный кредит.