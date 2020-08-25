Верховная Рада Украины утвердила решение взять у Европейского инвестиционного банка два кредита на 450 миллионов и 50 миллионов долларов.

Об этом пишет пресс-служба ВР.

Так, первый кредит пойдет на реализацию проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".

Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов.

Отмечается, что все средства готовятся для ремонта "Одесской" трассы и строительство объездной дороги во Львове.

Ранее мы писали, что правительство Украины взяло у ЕС кредит на более 1 миллиарда долларов двумя траншами. Программа рассчитана на 12 месяцев.