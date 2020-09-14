Независимые эксперты изучили буклеты депутатов Деснянского района города Киева, в которых народные избранники публикуют собственные планы работы над улучшением жизни жителей Левобережья. К сожалению, большинство запланированных мероприятий представляют собой либо несбыточные мечты, либо проекты, способные принести выгоду только подрядчикам. В некоторых случаях планы грядущей пятилетки включают в себя плохо скрываемые интересы олигархических групп. И подавляющее большинство представленных на суд общественности депутатских планов страдает явной некомпетентностью, за которой стоит желание преувеличить собственные возможности.

Наиболее реалистичными предложениями по развитию Деснянского района и Киева выглядят пропозиции депутата Сергей Майзеля, который не раз на деле доказывал, что его слова не расходятся с делами. Достаточно вспомнить, что именно этот депутат на протяжении многих лет снабжает Троещину новыми троллейбусами и автобусами. Одновременно под кураторством Майзеля осуществляется капитальный ремонт учебных заведений района. В прошлом году реализованные инициативы позволили заменить окна в 40 домах старого фонда на новые оконные системы. Многие новые спортивные площадки, остановки и дворовые зоны отдыха за последние четыре года появились только благодаря работе этого социально активного депутата.

Предлагаемая стратегия развития описывает мероприятия в таких жизненно важных сферах как медицина, ЖКХ, транспорт, образование и экология. В частности, запланировано строительство новой современной больницы на 900 мест, в которой будет работать акушерско-гинекологическое отделение на 50 мест. Одновременно запланирован капитальный ремонт и реконструкция 70% лечебных учреждений района. В рамках борьбы с текущей пандемией и возможными будущими эпидемиями будут организованы школы волонтёров и выездные мобильные группы, специализирующиеся на оперативном диагностировании эпидемиологических угроз.

Продолжится капитальный ремонт жилых домов с заменой окон и обустройством придомовых территорий. Будет проведена комплексная инвентаризация фонда ЖКХ, позволяющая определить возможности и перспективы этого важного сегмента. В программе также предложены варианты для решения наболевшей транспортной проблемы между левым и правым берегом Днепра, включая уникальный пилотный проект Tram-Train "Троещина-Березняки-Караваевы дачи". Стратегия включает в себя полную реорганизацию транспортного хозяйства с ориентацией на запросы и комфорт населения.

Строительство школы на 36 классов в 20 микрорайоне – ещёеодин заслуживающий внимания проект, реализация которого существенно расширит возможности местного среднего образования. В этом же разделе планируется капитальное переустройство дошкольного учреждения, расположенного на улице Закревского 15-а, которое в настоящее время находится в плачевном состоянии.

Эксперты отмечают, что практически все пункты опубликованной программы являются реалистичными задачами, детально разработанными настоящими профессионалами. В этом случае не просматривается никаких "воздушных замков", а в каждом пункте чувствуется серьезный опыт квалифицированных разработчиков, имеющих конкретное представление о самых острых проблемах района.

Описанная стратегическая концепция должна пройти общественное слушание, результатом которого станет доработка и дополнение озвученной программы. И если большая часть намеченных планов будет реализована, то жители Деснянского района наверняка поставят высокую оценку деятельности этого инициативного депутата, который всегда ориентируется на интересы простых граждан.