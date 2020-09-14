Жорстоке вбивство. Двоє підлітків до смерті забили пенсіонера у Львові. Три доби в занедбаній будівлі хлопці 16 і 18 років знущалися над двома чоловіками, один із яких не витримав катувань. Інший зараз у реанімації в критичному стані.

Причини нелюдської жорстокості спробувала з'ясувати Христина Гашенко.

Двох чоловіків знайшли в ось цій занедбаній будівлі. На тілі сімдесятирічного львів’янина виявили множинні травми від побоїв. Іншого чоловіка знайшли в сусідній кімнаті, також із численними травмами.

Врятувати старшого чоловіка медикам не вдалося. Його товариш - у реанімації в тяжкому стані.

Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Львова:

Важкий забій головного мозку, при чому із крововиливом міжпівкульну щілину, це одна з найтяжчих варіантів черепно-мозкової травми. Привезений до нас з ознаками фактично вандалізму, знущання.

Криків пенсіонерів у сусідніх будинках ніхто не чув. Однак люди кажуть: галасують тут часто, бо живуть і постійно випивають безхатьки.

Галина, жителька Львова:

Поки поліція приїде, то вже неповнолітні злазять з тої будівлі, переживається тому, що то з вікон видно, діти маленькі ходять, то якісь наркомани, то бомжі.

Підозрюваних поліція затримала за кілька годин. Вони одразу в усьому зізналися. Є і відеодоказ знущань над пенсіонерами.

Павло Гарасим, начальник Шевченківського відділу поліції ГУНПУ у Львівській області:

Вони все знімали на відео, коли ми затримали молодих людей на місці при них був і паспорт і банківська картка, яка належала померлому, і тій особі, яка знаходилася в лікарні.

Побили, бо, начебто, чоловіки заборгували 200 гривень юнакам, - кажуть у поліції. Проте родичі постраждалого іншої думки.

Євгенія Нестеренко, дружина потерпілого:

Фактично ті знали, що таких грошей немає і вони їх не получать. Вони просто хотіли познущатися над людьми.

16-річний школяр і 18-річний учень одного з вищих профучилищ Львова прогулюють навчання, - кажуть в освітніх закладах. Старшого юнака кілька років тому всиновили.

Любов Гадомська, майстер виробничо-навчальної групи Вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва Львова:

Дитина неадекватна. Він як прийшов і збитки робить, і на навчання не ходив, і до майстра особисто хамив. Він навіть в училище приносив електрошокер.

Хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Уже завтра суд вирішить: залишити їх у СІЗО під вартою чи відпустити під заставу.